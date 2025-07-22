Emoji DIY: Custom Generation v1.0.0
Создавай уникальные эмодзи из миллионов сочетаний
Emoji DIY: Custom Generation — это приложение для креативного самовыражения, в котором ты сам становишься дизайнером эмоций. Забудь о шаблонах и ограничениях — теперь ты можешь комбинировать глаза, рты, фоны, аксессуары и спецэффекты в любом порядке и стиле. Все элементы работают по принципу конструктора: ты видишь результат в реальном времени и мгновенно можешь сохранить понравившийся смайлик в свою коллекцию. Это не просто конструктор — это песочница фантазии, где эмоции обретают форму именно такой, какой ты хочешь.
Создавай мемы, визуальные реакции или даже мини-персонажей — и всё это в лёгком, интуитивном интерфейсе. Нет оценок, нет правил — только ты и твоё настроение. Идеально подойдёт как для фанатов кастомизации, так и для тех, кто просто хочет весело провести время, придумывая абсурдные или милые рожицы. Готов поделиться своим шедевром? Сохраняй, экспортируй и используй их в мессенджерах, соцсетях или где угодно ещё. Начни с одного клика — и вскоре у тебя будет коллекция уникальных эмодзи, которых нет ни у кого больше.
Полная версия
Скачать Emoji DIY: Custom Generation v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.