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Emoji DIY: Custom Generation

Emoji DIY: Custom Generation v1.0.0

Создавай уникальные эмодзи из миллионов сочетаний

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hyperstore
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Emoji DIY: Custom Generation — это приложение для креативного самовыражения, в котором ты сам становишься дизайнером эмоций. Забудь о шаблонах и ограничениях — теперь ты можешь комбинировать глаза, рты, фоны, аксессуары и спецэффекты в любом порядке и стиле. Все элементы работают по принципу конструктора: ты видишь результат в реальном времени и мгновенно можешь сохранить понравившийся смайлик в свою коллекцию. Это не просто конструктор — это песочница фантазии, где эмоции обретают форму именно такой, какой ты хочешь.


Создавай мемы, визуальные реакции или даже мини-персонажей — и всё это в лёгком, интуитивном интерфейсе. Нет оценок, нет правил — только ты и твоё настроение. Идеально подойдёт как для фанатов кастомизации, так и для тех, кто просто хочет весело провести время, придумывая абсурдные или милые рожицы. Готов поделиться своим шедевром? Сохраняй, экспортируй и используй их в мессенджерах, соцсетях или где угодно ещё. Начни с одного клика — и вскоре у тебя будет коллекция уникальных эмодзи, которых нет ни у кого больше.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Emoji DIY: Custom Generation 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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