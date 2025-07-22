Anime Clicker Wallpapers v1
Зарабатывай кликами, собирай обои и открывай очаровательных аниме-девушек
Anime Clicker Wallpapers — это не просто кликер, это коллекционный рай для всех фанатов аниме. Нажимай на экран, чтобы зарабатывать монеты, открывать новых аниме-персонажей и разблокировать сотни потрясающих HD-обоев. Каждое нажатие приближает тебя к новой красавице и уникальному фону, который можно сохранить или установить прямо на главный экран телефона.
Игровой процесс интуитивно прост: кликай, улучшай скорость заработка, получай бонусы и наслаждайся наградами. А главное — вся прогрессия приносит не только очки, но и эстетическое удовольствие. От милых школьниц до загадочных воительниц — каждый персонаж раскрывается в ярком аниме-стиле. Anime Clicker Wallpapers идеально подойдёт тем, кто ищет лёгкое, но увлекательное занятие и хочет персонализировать свой смартфон с помощью стильных, эксклюзивных обоев. Готов ли ты открыть их всех?
Полная версия
Скачать Anime Clicker Wallpapers v1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.