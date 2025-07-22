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Anime Clicker Wallpapers

Anime Clicker Wallpapers v1

Зарабатывай кликами, собирай обои и открывай очаровательных аниме-девушек

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Версия:
1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
APC GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Anime Clicker Wallpapers — это не просто кликер, это коллекционный рай для всех фанатов аниме. Нажимай на экран, чтобы зарабатывать монеты, открывать новых аниме-персонажей и разблокировать сотни потрясающих HD-обоев. Каждое нажатие приближает тебя к новой красавице и уникальному фону, который можно сохранить или установить прямо на главный экран телефона.


Игровой процесс интуитивно прост: кликай, улучшай скорость заработка, получай бонусы и наслаждайся наградами. А главное — вся прогрессия приносит не только очки, но и эстетическое удовольствие. От милых школьниц до загадочных воительниц — каждый персонаж раскрывается в ярком аниме-стиле. Anime Clicker Wallpapers идеально подойдёт тем, кто ищет лёгкое, но увлекательное занятие и хочет персонализировать свой смартфон с помощью стильных, эксклюзивных обоев. Готов ли ты открыть их всех?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Anime Clicker Wallpapers 101 Мб Ссылка 2 101 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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