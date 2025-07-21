android-1.ru / Игры / Казуальные / City Of Survivors (Мод, Много денег)
City Of Survivors (Мод, Много денег)

City Of Survivors (Мод, Много денег) v1.0.301

Построй убежище, защити людей и выживи в мире зомби

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.301
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bibiboom
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 20:15
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 490 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

City of Survivors — это напряжённая градостроительная стратегия в условиях зомби-апокалипсиса. Ты — лидер группы выживших, и твоя миссия — не просто держаться, а создать безопасное и устойчивое общество. Исследуй дикую местность, добывай ресурсы, строй убежища, спасай людей, набирай героев с уникальными навыками и отражай атаки ходячих. Каждый поход в зону заражения может обернуться как гибелью, так и шансом для спасения человечества.


Здесь не только зомби — тут стратегия, логистика и моральный выбор. Отправляйся на поиски припасов, строй лесопилки и рыболовные причалы, следи за медициной и продовольствием. Улучшай город, увеличивай его обороноспособность, усиливай отряды, разрабатывай тактики сражений и строй коалиции. Сможешь ли ты обеспечить выживание, восстановить общество и отбить землю у мертвецов? Начни строить свою последнюю надежду уже сегодня.


Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Много билетов
  • VIP-доступ разблокирован
  • Удалить рекламу
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать City Of Survivors (Мод, Много денег) v1.0.301 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать City Of Survivors (Мод, Много денег) 490 Мб Ссылка 2 490 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Scarlet Bullet
Scarlet Bullet
Version: 1.0.0
Bella Solitaire
Bella Solitaire
Version: 1.03
Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы)
Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2
Mango's Fisharium (Полная версия)
Mango's Fisharium (Полная версия)
Version: 1.3
Rush Mob
Rush Mob
Version: 1.0
Labubu (Мод, Без рекламы)
Labubu (Мод, Без рекламы)
Version: 0.9.41
Animal Planet Defense Run War (Мод меню)
Animal Planet Defense Run War (Мод меню)
Version: 5.7.2
Angelian Trigger
Angelian Trigger
Version: 1.0.0

Отзывы о City Of Survivors (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив