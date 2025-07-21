Описание

City of Survivors — это напряжённая градостроительная стратегия в условиях зомби-апокалипсиса. Ты — лидер группы выживших, и твоя миссия — не просто держаться, а создать безопасное и устойчивое общество. Исследуй дикую местность, добывай ресурсы, строй убежища, спасай людей, набирай героев с уникальными навыками и отражай атаки ходячих. Каждый поход в зону заражения может обернуться как гибелью, так и шансом для спасения человечества.





Здесь не только зомби — тут стратегия, логистика и моральный выбор. Отправляйся на поиски припасов, строй лесопилки и рыболовные причалы, следи за медициной и продовольствием. Улучшай город, увеличивай его обороноспособность, усиливай отряды, разрабатывай тактики сражений и строй коалиции. Сможешь ли ты обеспечить выживание, восстановить общество и отбить землю у мертвецов? Начни строить свою последнюю надежду уже сегодня.