City Of Survivors (Мод, Много денег) v1.0.301
Построй убежище, защити людей и выживи в мире зомби
City of Survivors — это напряжённая градостроительная стратегия в условиях зомби-апокалипсиса. Ты — лидер группы выживших, и твоя миссия — не просто держаться, а создать безопасное и устойчивое общество. Исследуй дикую местность, добывай ресурсы, строй убежища, спасай людей, набирай героев с уникальными навыками и отражай атаки ходячих. Каждый поход в зону заражения может обернуться как гибелью, так и шансом для спасения человечества.
Здесь не только зомби — тут стратегия, логистика и моральный выбор. Отправляйся на поиски припасов, строй лесопилки и рыболовные причалы, следи за медициной и продовольствием. Улучшай город, увеличивай его обороноспособность, усиливай отряды, разрабатывай тактики сражений и строй коалиции. Сможешь ли ты обеспечить выживание, восстановить общество и отбить землю у мертвецов? Начни строить свою последнюю надежду уже сегодня.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.