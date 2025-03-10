Alliance at War Ⅱ (Мод Меню) 1.3.4
Alliance at War Ⅱ – ваш стратегический щит в мире масштабных сражений
Версия:
1.3.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hour Games
Обновлено:
Сегодня, 11:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Описание
В Alliance at War Ⅱ вы можете легко переключаться в режим защиты, если не желаете активно участвовать в войне, экономя свои щиты мира и избегая ночных уведомлений. Игра предлагает продуманную систему, снижающую системный урон от сражений, увеличенную вместимость госпиталя и минимизацию потерь в боях при проведении различных событий.
Помимо этого, вам доступны функции, обеспечивающие нулевые или минимальные потери: Rogue-подобная разведка, кросс-серверные войны и даже крестовый поход против демонов. Дополнительные системы поддержки, такие как «Ангел Спасения» и «Врата Возрождения», помогают снизить получаемый урон, позволяя вам полностью наслаждаться игрой и стратегически продвигаться вперёд.
Информация о модах
Меню, Скорость игры
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