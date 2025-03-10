Описание

В Alliance at War Ⅱ вы можете легко переключаться в режим защиты, если не желаете активно участвовать в войне, экономя свои щиты мира и избегая ночных уведомлений. Игра предлагает продуманную систему, снижающую системный урон от сражений, увеличенную вместимость госпиталя и минимизацию потерь в боях при проведении различных событий.





Помимо этого, вам доступны функции, обеспечивающие нулевые или минимальные потери: Rogue-подобная разведка, кросс-серверные войны и даже крестовый поход против демонов. Дополнительные системы поддержки, такие как «Ангел Спасения» и «Врата Возрождения», помогают снизить получаемый урон, позволяя вам полностью наслаждаться игрой и стратегически продвигаться вперёд.