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Howl (Мод, Unlocked)

Howl (Мод, Unlocked) 1.1.2.228-271568

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
astragon Entertainment GmbH
Версия:
1.1.2.228-271568
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 681 Мб
id приложения:
com.astragon.howl
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
92

Howl - представляет собой восхитительную игру с пошаговой стратегией, которая сочетает в себе эстетически приятную графику и продуманную игровую механику, требующую от игроков внимательного планирования каждого хода. Игра погружает вас в мрачный мир, охваченный страшной болезнью, превращающей людей в волкоподобных существ после того, как они слышат вой неизвестного происхождения.


Центральный персонаж игры — девушка, обладающая уникальной особенностью: она глуха, что делает ее невосприимчивой к проклятью, распространяющему болезнь. Благодаря этому, она предпринимает смелое путешествие, целью которого является не только поиск лекарства для спасения мира, но и разгадывание множества тайн, связанных с происхождением ужасающей эпидемии.


Игрокам предстоит сопровождать героиню в ее опасных странствиях, сталкиваясь с различными вызовами, врагами и загадками. "Howl" привлекает внимание не только своей уникальной сюжетной линией и глубоко проработанными персонажами, но и возможностью испытать свои стратегические навыки, принимая решения, которые могут изменить ход истории.


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 Теги темы: Unlocked

Скачать Howl (Мод, Unlocked) 1.1.2.228-271568 взлом

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681 Мб
Ссылка 2
681 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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