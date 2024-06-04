Howl - представляет собой восхитительную игру с пошаговой стратегией, которая сочетает в себе эстетически приятную графику и продуманную игровую механику, требующую от игроков внимательного планирования каждого хода. Игра погружает вас в мрачный мир, охваченный страшной болезнью, превращающей людей в волкоподобных существ после того, как они слышат вой неизвестного происхождения.





Центральный персонаж игры — девушка, обладающая уникальной особенностью: она глуха, что делает ее невосприимчивой к проклятью, распространяющему болезнь. Благодаря этому, она предпринимает смелое путешествие, целью которого является не только поиск лекарства для спасения мира, но и разгадывание множества тайн, связанных с происхождением ужасающей эпидемии.





Игрокам предстоит сопровождать героиню в ее опасных странствиях, сталкиваясь с различными вызовами, врагами и загадками. "Howl" привлекает внимание не только своей уникальной сюжетной линией и глубоко проработанными персонажами, но и возможностью испытать свои стратегические навыки, принимая решения, которые могут изменить ход истории.