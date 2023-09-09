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Трансформеры: Земные Войны (Мод меню)

Трансформеры: Земные Войны (Мод меню) 22.2.0.358

138
36
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Space Ape
Версия:
22.2.0.358
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.backflipstudios.transformersearthwars
Русский язык:
Есть
Лайков:
138
Комментарии:
2
Просмотров:
70 121

TRANSFORMERS: Earth Wars содержит во мне или самый привлекательный фактор, позволяющий стать горячим выбором. Во-первых, выяснилось, что это игра, использующая знаменитый образ франшизы Transformer. Знакомые персонажи из фильмов и комиксов теперь появляются в игре максимально честно. Игроки могут свободно выбирать любимых персонажей и сражаться вместе с ними. 


Есть еще один фактор, делающий игру более привлекательной для игроков, - ее игровой процесс. Чтобы упростить представление, игрокам нужно только подумать о старшем брате в мобильной игре, в которой Clash of Clans можно понять. Игра продвигает бой и использует персонажей с глубокой историей, поэтому получение поддержки является естественным. С момента выпуска его скачали в Google Play более 15 миллионов раз. Но это еще не конец, когда команда дизайнеров постоянно разрабатывает и обновляет новые функции, чтобы привлечь больше игроков со всего мира.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона [x1 - x1000]
  • Режим бога
  • Неограниченные навыки

MOD V2


1. Меню модов

2. Множитель атаки (x1 – x1000)

3. Множитель защиты (x1 – x1000)

4. Убийство одним ударом

5. Режим бога

6. Неограниченное количество навыков

7. Отсутствие перезарядки ботов (отключите эту функцию в PvP-сражениях, чтобы избежать ошибок) )

8. Развертывание ботов где угодно

9. Легкая победа (мгновенная победа после размещения ботов на карте)

10. Работа для PvE и PvP

 Теги темы: Мод меню

Скачать Трансформеры: Земные Войны (Мод меню) 22.2.0.358 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 130 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Трансформеры: Земные Войны (Мод меню)


Комментарии (2)
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Вызывал
Вызывал 23 апреля 2024 20:48
Сделай бесконечные батарейки
0
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Паха_джокер
Паха_джокер 27 февраля 2024 17:12
Почему когда я скачал игра вылетает?
+1
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