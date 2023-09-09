Трансформеры: Земные Войны (Мод меню) 22.2.0.358
TRANSFORMERS: Earth Wars содержит во мне или самый привлекательный фактор, позволяющий стать горячим выбором. Во-первых, выяснилось, что это игра, использующая знаменитый образ франшизы Transformer. Знакомые персонажи из фильмов и комиксов теперь появляются в игре максимально честно. Игроки могут свободно выбирать любимых персонажей и сражаться вместе с ними.
Есть еще один фактор, делающий игру более привлекательной для игроков, - ее игровой процесс. Чтобы упростить представление, игрокам нужно только подумать о старшем брате в мобильной игре, в которой Clash of Clans можно понять. Игра продвигает бой и использует персонажей с глубокой историей, поэтому получение поддержки является естественным. С момента выпуска его скачали в Google Play более 15 миллионов раз. Но это еще не конец, когда команда дизайнеров постоянно разрабатывает и обновляет новые функции, чтобы привлечь больше игроков со всего мира.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона [x1 - x1000]
- Режим бога
- Неограниченные навыки
MOD V2
1. Меню модов
2. Множитель атаки (x1 – x1000)
3. Множитель защиты (x1 – x1000)
4. Убийство одним ударом
5. Режим бога
6. Неограниченное количество навыков
7. Отсутствие перезарядки ботов (отключите эту функцию в PvP-сражениях, чтобы избежать ошибок) )
8. Развертывание ботов где угодно
9. Легкая победа (мгновенная победа после размещения ботов на карте)
10. Работа для PvE и PvP
Скачать Трансформеры: Земные Войны (Мод меню) 22.2.0.358 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство