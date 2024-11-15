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Kiss of War (Встроенный кэш)

Kiss of War (Встроенный кэш) 1.141.0

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Версия:
1.141.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
tap4fun
Категория:
Стратегии / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 100
Скриншоты
Описание

В Kiss of War вы окажетесь в роли командира армии, имеющего под своим руководством не только мощные военные силы, но и самых отважных и восхитительных девушек-солдат. Вам предоставится возможность выбрать страну, за которую вы хотите сражаться, с уникальной военной техникой и особенностями. В этой захватывающей стратегической игре вы будете управлять своей армией во время сражений, используя инновационную систему управления, которая позволяет вам эффективно координировать действия нескольких подразделений и адаптироваться к поведению противника.


Kiss of War предлагает игрокам уникальный опыт стратегических сражений, где каждое решение и действие имеет значение. Вы сможете выбрать свой путь к победе, выстраивая тактику и стратегию в зависимости от ситуации на поле боя. Благодаря великолепной графике и захватывающему игровому процессу вы окунетесь в мир интриг и адреналина, ощущая волнение сражений и радость победы.


Присоединяйтесь к Kiss of War и станьте непобедимым командиром, приведя свою армию к славе и победе. Вас ждут увлекательные битвы, захватывающие приключения и возможность стать легендой на поле боя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Скорость игры
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 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Kiss of War (Встроенный кэш) v1.141.0 MOD APK

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Скачать Kiss of War (Встроенный кэш) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Старые версии Kiss of War
Version 1.140.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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