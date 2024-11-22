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Diva Produce Inc. (Мод, Без рекламы)

Diva Produce Inc. (Мод, Без рекламы) 1.0.47

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Версия:
1.0.47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 892 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
50
Скриншоты
Описание

Diva Produce Inc. переносит вас в гущу развлекательного мира, где вы примеряете роль менеджера, ищущего звезд будущего. Среди оживленных улиц и сцен, наполненных блеском и гламуром, вашими подопечными становятся девушки с большим потенциалом и мечтами. Вам предстоит раскрыть их таланты и превратить этих «Красавиц» в иконы, которые покорят сердца публики. Ваша задача — стать тем человеком, который откроет миру новых звезд и наставит их на путь к вершине шоу-бизнеса.


Путь к успеху начинается с поиска талантов в самых неожиданных местах. Посещая танцевальные студии и караоке-бары, вы встречаете тех, кто наделен способностью сиять на сцене и влечь за собой публику. Каждое новое открытие пополняет список талантливых Красавиц, готовых стать лицами индустрии. Настройте тренировки, развивайте их навыки и ведите их к славе — с каждым шагом в Diva Produce Inc. ваша команда становится ближе к вершинам популярности, а ваш путь — к признанию как одного из лучших менеджеров по талантам.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Diva Produce Inc. (Мод, Без рекламы) v1.0.47 MOD APK

Скачать Diva Produce Inc. (Мод, Без рекламы) 892 Мб Ссылка 2 892 Мб
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