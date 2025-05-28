Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы) 1.52.1
Mobile Royale — это захватывающая онлайн стратегическая игра, которая переносит вас в мир, где каждый игрок стремится расширить свою территорию и превратить свой город в могущественную империю. В этой виртуальной вселенной, населенной игроками со всего мира, вы получаете уникальную возможность демонстрировать свои стратегические способности и дипломатическую хитрость.
Ваш путь к славе начинается с основания города, который будет являться центром вашей будущей империи. Здесь, начиная с малого, вы постепенно будете развивать свое владение, строя необходимые здания и создавая инфраструктуру, способствующую росту и процветанию вашего государства. Вы узнаете, как важно балансировать между экономическим развитием и военной мощью.
Торговля землей и ресурсами играет ключевую роль в вашем экономическом развитии. Вступая в гильдии и создавая альянсы, вы не только находите единомышленников, но и получаете возможность вести совместные кампании, расширяя свои владения и укрепляя свое влияние в мире "Mobile Royale".
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- Режим бога
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
Скачать Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы) v1.52.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.