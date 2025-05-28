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Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы)

Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы) 1.52.1

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Версия:
1.52.1
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
IGG.COM
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:01
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 392 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 645
Скриншоты
Описание

Mobile Royale — это захватывающая онлайн стратегическая игра, которая переносит вас в мир, где каждый игрок стремится расширить свою территорию и превратить свой город в могущественную империю. В этой виртуальной вселенной, населенной игроками со всего мира, вы получаете уникальную возможность демонстрировать свои стратегические способности и дипломатическую хитрость.


Ваш путь к славе начинается с основания города, который будет являться центром вашей будущей империи. Здесь, начиная с малого, вы постепенно будете развивать свое владение, строя необходимые здания и создавая инфраструктуру, способствующую росту и процветанию вашего государства. Вы узнаете, как важно балансировать между экономическим развитием и военной мощью.


Торговля землей и ресурсами играет ключевую роль в вашем экономическом развитии. Вступая в гильдии и создавая альянсы, вы не только находите единомышленников, но и получаете возможность вести совместные кампании, расширяя свои владения и укрепляя свое влияние в мире "Mobile Royale".


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Режим бога
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ



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 Теги темы: Режим бога, Без рекламы, Встроенный кэш

Скачать Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы) v1.52.1 MOD APK

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Скачать Mobile Royale (Мод, Режим бога/Без рекламы) 392 Мб Ссылка 2 392 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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