Найдите себя присоединиться к сотням миллионов онлайн-геймеров со всего мира, как вы погрузитесь в эпический мир Lords Mobile . Исследуйте волшебные и мифические земли, наполненные величественными существами, могущественными героями и потрясающими замками. Погрузитесь в эпические сражения между массивными армиями. Возьмите на своих врагов в захватывающих осадных сражениях или идти голова к голове в огромном поле боя. Стройте свои базы и расширяйте свои территории за счет невероятных завоеваний. Командуйте своими армиями и завоевывать земли, как вы идете.





В игре, игроки будут иметь возможность создать свое собственное королевство и набирать свои армии, чтобы сражаться против других. Постройте свою базу с множеством различных зданий для производства товаров и сбора ресурсов. Укрепляйте свою базу крепкими стенами, могучими башнями и выводите войска из казарм. Ведите свои армии к захватывающим осадным сражениям против других или бросайте им вызов в лоб на массовых полях сражений.







