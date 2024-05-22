Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра) 2.131
Найдите себя присоединиться к сотням миллионов онлайн-геймеров со всего мира, как вы погрузитесь в эпический мир Lords Mobile . Исследуйте волшебные и мифические земли, наполненные величественными существами, могущественными героями и потрясающими замками. Погрузитесь в эпические сражения между массивными армиями. Возьмите на своих врагов в захватывающих осадных сражениях или идти голова к голове в огромном поле боя. Стройте свои базы и расширяйте свои территории за счет невероятных завоеваний. Командуйте своими армиями и завоевывать земли, как вы идете.
В игре, игроки будут иметь возможность создать свое собственное королевство и набирать свои армии, чтобы сражаться против других. Постройте свою базу с множеством различных зданий для производства товаров и сбора ресурсов. Укрепляйте свою базу крепкими стенами, могучими башнями и выводите войска из казарм. Ведите свои армии к захватывающим осадным сражениям против других или бросайте им вызов в лоб на массовых полях сражений.
Информация о модах
- Автобитва PVE
- Разблокируйте функции Vip 15
- Армейская атака + 10%
- Армия DEF + 10%
- Армия МАКС.HP + 10%
- Скорость передвижения + 10%
- Повышение опыта игрока + 50%
- Производство продуктов питания + 25%
- Производство камня + 25%
- Производство древесины + 25%
- Добыча руды + 25%
- Производство золота + 25%
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