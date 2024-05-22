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Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра)

Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра) 2.131

26
10
Скачать (400 Мб)
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Версия:
2.131
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
IGG.COM
Категория:
На русском / Стратегии / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 595

Найдите себя присоединиться к сотням миллионов онлайн-геймеров со всего мира, как вы погрузитесь в эпический мир Lords Mobile . Исследуйте волшебные и мифические земли, наполненные величественными существами, могущественными героями и потрясающими замками. Погрузитесь в эпические сражения между массивными армиями. Возьмите на своих врагов в захватывающих осадных сражениях или идти голова к голове в огромном поле боя. Стройте свои базы и расширяйте свои территории за счет невероятных завоеваний. Командуйте своими армиями и завоевывать земли, как вы идете.


В игре, игроки будут иметь возможность создать свое собственное королевство и набирать свои армии, чтобы сражаться против других. Постройте свою базу с множеством различных зданий для производства товаров и сбора ресурсов. Укрепляйте свою базу крепкими стенами, могучими башнями и выводите войска из казарм. Ведите свои армии к захватывающим осадным сражениям против других или бросайте им вызов в лоб на массовых полях сражений.




Скриншоты

Информация о модах

  1. Автобитва PVE
  2. Разблокируйте функции Vip 15
  3. Армейская атака + 10%
  4. Армия DEF + 10%
  5. Армия МАКС.HP + 10%
  6. Скорость передвижения + 10%
  7. Повышение опыта игрока + 50%
  8. Производство продуктов питания + 25%
  9. Производство камня + 25%
  10. Производство древесины + 25%
  11. Добыча руды + 25%
  12. Производство золота + 25%

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 Теги темы: Онлайн игры, Встроенный кэш

Скачать Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра) 2.131 взлом

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Скачать Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб

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Отзывы о Lords Mobile: Война Королевств (Мод, Авто-игра)


Комментарии (4)
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BrazzersVIP
BrazzersVIP 22 августа 2023 17:55
Зачем делать мод?если он не работает
+5
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Юрий Михайлович Достоевский
Юрий Михайлович Достоевский 30 июня 2023 08:43
Love ваш сайт,
Здравствуйте мы обновим спасибо за отзыв! Love ваш сайт,

Юрий Михайлович Достоевский,
Вы создатель?
+2
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 12 декабря 2022 21:52
Обновите пожалуйста
-7
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Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 28 февраля 2022 00:48
Мод не работает, то что в описании не совпадает с тем что в игре, а автобитва не работает и VIP15 тоже просто для образа, VIP надо качать самим
+9
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