De-Extinction: Jurassic предлагает уникальное путешествие на остров-убежище, где динозавры воскресли к жизни. В этой мобильной игре вы возглавите элитную исследовательскую группу, чтобы построить процветающий доисторический парк, изучить возвращенных к жизни существ и даже отправиться на них в бой.





Одной из ключевых особенностей игры является разнообразие динозавров. Вы сможете создать вольеры для различных видов, строить исследовательские лаборатории для изучения поведения и генетики динозавров, а также украшать парк древними статуями и растениями. Возможности для персонализации парка безграничны, с более чем 300 вариантами конструкций и украшений. De-Extinction: Jurassic призвана удовлетворить желания всех любителей динозавров и управления парком, позволяя вашим мечтам о юрском мире стать реальностью.