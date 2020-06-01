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De-Extinction: Jurassic (Мод Меню)

De-Extinction: Jurassic (Мод Меню) 1.3.8.4

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SeaMo Entertainment
Версия:
1.3.8.4
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 191 Мб
id приложения:
com.arcgames.rhinoceros
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
225

De-Extinction: Jurassic предлагает уникальное путешествие на остров-убежище, где динозавры воскресли к жизни. В этой мобильной игре вы возглавите элитную исследовательскую группу, чтобы построить процветающий доисторический парк, изучить возвращенных к жизни существ и даже отправиться на них в бой.


Одной из ключевых особенностей игры является разнообразие динозавров. Вы сможете создать вольеры для различных видов, строить исследовательские лаборатории для изучения поведения и генетики динозавров, а также украшать парк древними статуями и растениями. Возможности для персонализации парка безграничны, с более чем 300 вариантами конструкций и украшений. De-Extinction: Jurassic призвана удовлетворить желания всех любителей динозавров и управления парком, позволяя вашим мечтам о юрском мире стать реальностью.


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Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

Скачать De-Extinction: Jurassic (Мод Меню) 1.3.8.4 взлом

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Скачать De-Extinction: Jurassic (Мод Меню)
191 Мб
Ссылка 2
191 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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