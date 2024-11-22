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European War 6: 1914 (Мод, Много денег)

European War 6: 1914 (Мод, Много денег) 1.4.0

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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EasyTech
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 371
Скриншоты
Описание

European War 6: 1914 - это стратегическая игра, которая транспортирует вас в атмосферу Первой мировой войны, предоставляя возможность принять участие в исторических событиях того времени. Разработанная EasyTech, эта игра позволяет вам взять на себя роль влиятельного лидера и вести свою армию к победе на поле битвы.


Контекст Первой мировой войны, воссозданный в European War 6: 1914, придаёт игре особую атмосферу и историческую достоверность. Вам предстоит разрабатывать стратегии и принимать тактические решения, чтобы добиться успеха в сражениях и изменить ход истории.


Стратегический геймплей является главной силой игры, подчёркивая важность принятия правильных решений и умения управлять ресурсами. В European War 6: 1914 вас ждут захватывающие сражения, в которых каждый ход имеет значение и может повлиять на исход войны.



Информация о модах

Много денег и медалей

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 Теги темы: Много денег, Военные

Скачать European War 6: 1914 (Мод, Много денег) v1.4.0 MOD APK

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Скачать European War 6: 1914 (Мод, Много денег) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о European War 6: 1914 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ponchick
Ponchick 1 июня 2023 10:40
Нету сохранения, выходишь, потом заходишь и приходится всё заново проходить, пожалуйста решите проблему
-4
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