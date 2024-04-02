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Summoner's Greed (Мод, Много денег)

Summoner's Greed (Мод, Много денег) 1.76.7

Улучшайте монстров и стратегии для защиты сокровищ в игре.
48
19
Скачать (115 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PIXIO
Версия:
1.76.7
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.pixio.google.mtd
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
48
Комментарии:
6
Просмотров:
16 838

Каждый уровень в Summoner's Greed представляет собой уникальное испытание с различными ландшафтами, противниками и стратегическими возможностями. Вызовите и улучшите различных монстров и используйте их уникальные способности для усиления своей обороны. А с прокачкой и расширением своего арсенала вы сможете разрабатывать все более изощренные стратегии, чтобы удерживать врагов на расстоянии.


Также в игре есть множество бонусов, дополнительных заданий и секретов, которые ждут, когда их откроют. Исследуйте различные комбинации башен и создавайте идеальную стратегию для каждого уровня. С каждым новым этапом королевская армия становится все сильнее и хитрее, представляя собой все более сложные испытания для вашего интеллекта и навыков. Но не забудьте – у вас есть сокровище, и вам необходимо его защитить!



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  1. МОД МЕНЮ
  2. Режим бога
  3. Убить одним ударом
  4. Разблокированные навыки
  5. Навыки без компакт-диска
  6. Неограниченное количество золотых монет
  7. Неограниченное количество бриллиантов
  8. Неограниченные сферы
  9. Камни неограниченной силы

МОД 2

  • Бесплатные покупки в приложении



 Теги темы: Много денег

Скачать Summoner's Greed (Мод, Много денег) 1.76.7 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 115 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 115 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Summoner's Greed (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 мая 2023 00:44
Devin coc,
Спасибо за совет :)
+1
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Devin coc
Devin coc 4 мая 2023 00:32
Чтобы мод работал сперва пройти обучение в оригинал как пройдёте обучение в оригинале и потом скачиваем мод и всё!!
+3
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Гость Андрей
Гость Андрей 31 декабря 2022 17:04
У меня в окне меню мода, на английском написано, что нужно выполнить какие-то условия мода, чтобы мод работал
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 декабря 2022 00:28
Гость Андрей, Здравствуйте, какие условия? У вас должно быть мод меню или бесплатные покупки просто
+1
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Гость Андрей
Гость Андрей 30 декабря 2022 17:25
Надеюсь я дождусь ответа
-2
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Гость Андрей
Гость Андрей 29 декабря 2022 15:25
Какие вообще условия мода нужно выполнить, чтобы мод работал?

А то, я что-бы не делал, все равно, не работает?
+1
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