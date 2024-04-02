Summoner's Greed (Мод, Много денег) 1.76.7
Улучшайте монстров и стратегии для защиты сокровищ в игре.
Каждый уровень в Summoner's Greed представляет собой уникальное испытание с различными ландшафтами, противниками и стратегическими возможностями. Вызовите и улучшите различных монстров и используйте их уникальные способности для усиления своей обороны. А с прокачкой и расширением своего арсенала вы сможете разрабатывать все более изощренные стратегии, чтобы удерживать врагов на расстоянии.
Также в игре есть множество бонусов, дополнительных заданий и секретов, которые ждут, когда их откроют. Исследуйте различные комбинации башен и создавайте идеальную стратегию для каждого уровня. С каждым новым этапом королевская армия становится все сильнее и хитрее, представляя собой все более сложные испытания для вашего интеллекта и навыков. Но не забудьте – у вас есть сокровище, и вам необходимо его защитить!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
- Убить одним ударом
- Разблокированные навыки
- Навыки без компакт-диска
- Неограниченное количество золотых монет
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные сферы
- Камни неограниченной силы
МОД 2
- Бесплатные покупки в приложении
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