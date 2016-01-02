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Castle Crush: Популярные онлайн карточные игры (Мод меню)

Castle Crush: Популярные онлайн карточные игры (Мод меню) 6.3.9

235
48
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Версия:
6.3.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fun Games For Free
Категория:
Карточные / Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
61 954
Скриншоты
Описание

Castle Crush: Epic Clash - это уникальная стратегическая игра, объединяющая в себе элементы RTS и RPG, чтобы доставить игрокам неповторимые ощущения. В этой игре вы найдете нечто совершенно отличное от обычных стратегических игр, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет новые и захватывающие впечатления.


Игра предлагает увлекательные сражения, где стратегия является решающим фактором. Вам предстоит разработать и применить лучшие тактики, чтобы одержать победу. "Castle Crush: Epic Clash" приносит игрокам интересные вызовы и возможность соревноваться с другими игроками, что добавляет в игру элемент соревновательности.


Готовы ли вы вступить в мир стратегии и битв, где каждое действие имеет значение? Она предоставляет вам широкие возможности для проявления вашей стратегической гениальности и ведения своей армии к победе. Скачайте игру и отправьтесь в захватывающее приключение в мире стратегических сражений!



Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • НЕТ СТОИМОСТИ МАНЫ


Откройте мод, прежде чем вступить в битву

МОД 2

  • Бесплатные карты призыва



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 Теги темы: Мод меню

Скачать Castle Crush: Популярные онлайн карточные игры (Мод меню) v6.3.9 MOD APK

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Скачать Castle Crush: Популярные онлайн карточные игры (Мод меню) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Castle Crush: Популярные онлайн карточные игры (Мод меню)


Комментарии (4)
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Дима
Дима 27 июня 2023 14:12
Загрузка очень долгая и когда достиг 3002 кубков , дальше не прибавляется
-3
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Jebroni
Jebroni 8 декабря 2022 13:09
Ждём обнову на 6.3.1!!!
+7
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Руслан
Руслан 3 марта 2021 19:02
​​​​Artem,
Походу да

+10
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Artem
Artem 28 октября 2020 08:09
Почему когда я выключаю мод меню мне попадаются нормальные противники, а когда включаю попадаются какие идиоты, похожих на ботов, может это и есть боты. Ответьте пожалуйста!!! 
+20
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