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Asphalt Legends Unite (Мод, Нитро)

Asphalt Legends Unite (Мод, Нитро) 24.4.0h

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Версия:
24.4.0h
Требования:
Android 9.0
Разработчик:
Gameloft SE
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 3.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
41 416
Скриншоты
Описание

Испытайте свои навыки в захватывающем мире Asphalt Legends Unite, где вас ждут захватывающие автомобильные гонки. Объединяйтесь с другими гонщиками и участвуйте в напряженных многопользовательских заездах, выполняя зрелищные трюки и дрифты на роскошных спортивных автомобилях. Наслаждайтесь высокоскоростным экшеном, потрясающей графикой и напряженными состязаниями, которые держат в напряжении до самого финиша.


Asphalt Legends Unite предлагает уникальный опыт многопользовательских онлайн-гонок, позволяя вам соревноваться с игроками со всего мира. В каждой гонке участвуют до 7 человек, что создает динамичную и конкурентную атмосферу. Благодаря кроссплатформенной функциональности вы можете играть вместе с друзьями и соперниками, независимо от того, какое устройство они используют, что добавляет игре еще больше увлекательности и разнообразия.


Погрузитесь в мир Asphalt Legends Unite и наслаждайтесь разнообразием трасс и автомобилей. Участвуйте в командных и одиночных заездах, демонстрируя свои навыки управления автомобилем и стремление к победе. Исследуйте различные локации, от оживленных городских улиц до живописных маршрутов, и преодолевайте сложные повороты и участки трассы. Присоединяйтесь к сообществу автогонщиков и станьте настоящей легендой гонок!



Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама. 

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Asphalt Legends Unite (Мод, Нитро) v24.4.0h MOD APK

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Скачать Asphalt Legends Unite (Мод, Нитро) 3.3 Гб Ссылка 2 3.3 Гб
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Отзывы о Asphalt Legends Unite (Мод, Нитро)


Комментарии (1)
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Юра китаев
Юра китаев 30 ноября 2023 15:38
Давайте мод на асфальт 9
Бесконечные деньги, жетоны, всё машины открыты и прокачаны, открыт премиум пропуск, много звёзд, Вся карьера пройдена, Всё события открыты, Нету рекламы, Игра без обновлений,Размер будет 30,45 Мб
+3
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