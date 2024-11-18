Описание

Ages of Conflict World War Sim - представляет собой пиксель-арт стратегию, которая погружает игроков в водоворот глобальных конфликтов, исторических военных событий и многочисленных военно-политических драм. События в игре развиваются не только благодаря действиям игрока, но и в зависимости от множества случайных происшествий и событий, что придает ей непредсказуемый и захватывающий характер.





Игра предоставляет уникальную возможность как полностью довериться искусственному интеллекту, который может управлять событиями и армиями, так и лично взять под контроль ключевые решения и стратегии на глобальной карте. Игроки могут выбирать между кампаниями, основанными на реальной истории Земли, и сценариями в случайно сгенерированных мирах, что значительно увеличивает реиграбельность.





С помощью встроенного редактора карт и сценариев игроки имеют возможность творить свои истории, создавать уникальные военные кампании и даже новые миры, которые будут полностью соответствовать их видению идеальной стратегической игры.