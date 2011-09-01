android-1.ru / Игры / Стратегии / Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов)
Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов)

Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов) 3.0.0.5

7
1
Скачать (106 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
3.0.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
violetkimi
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 450

Stickman War: Defense Battle — это сочетание захватывающего симулятора сражений и стратегического геймплея в мире стикманов. Здесь не просто бои ради боев, каждое столкновение требует от игрока глубокого анализа, тактического мышления и умелого использования доступных ресурсов.


Сразу бросается в глаза разнообразие юнитов. Каждый из них обладает уникальными характеристиками, что позволяет строить бесчисленное множество комбинаций и стратегий. Неважно, предпочитаете ли вы мощную атаку или оборонительные маневры, в вашем арсенале найдется ответ на любую тактику противника.


Сборник испытаний и специальных заданий поддерживает интерес к игре, постоянно предлагая новые вызовы. Ведь для победы не всегда достаточно просто иметь сильную армию, иногда нужно действовать быстро, интуитивно и креативно. А щедрые награды служат прекрасным стимулом для прохождения новых и новых уровней.


Скриншоты

Информация о модах

Много бриллиантов

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов) 3.0.0.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
World of Tower (Мод, Много бриллиантов)
World of Tower (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.1.0
SecretBeach (Полная версия)
SecretBeach (Полная версия)
Версия: 1.0
Viking Rise (Мод, Быстрая сборка)
Viking Rise (Мод, Быстрая сборка)
Версия: 1.4.142
Romance (Полная версия)
Romance (Полная версия)
Версия: 1.3
LOST in Blue 2: Fate's Island (Полная версия)
LOST in Blue 2: Fate's Island (Полная версия)
Версия: 1.65.3
Girls Friend: Date Sim (Мод меню)
Girls Friend: Date Sim (Мод меню)
Версия: 1.0.133
Stickman War: Stick Fight Army (Мод, Много денег)
Stickman War: Stick Fight Army (Мод, Много денег)
Версия: 1.9.11
Elemental Defense 2 (Мод, Много денег)
Elemental Defense 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.04

Отзывы о Stickman War : Defense Battle (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив