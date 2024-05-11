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LOST in Blue 2: Fate's Island (Полная версия)

LOST in Blue 2: Fate's Island (Полная версия) 1.65.3

Стройте убежища, добывайте ресурсы и разрабатывайте стратегии выживания
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Volcano Force
Версия:
1.65.3
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 840 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 387

LOST in Blue 2: Fate's Island - это стратегическая игра на выживание и управление островом. В этой захватывающей игре вы окажетесь на загадочном острове, где произошел таинственный инцидент, и вам придется объединить усилия с другими выжившими. Вместе вы будете создавать лагеря, преодолевать природные опасности и сражаться с зловещими угрозами.


Игра предоставляет игрокам возможность исследовать таинственный остров, строить убежища, добывать ресурсы и разрабатывать стратегии выживания. Вам придется бороться с голодом, обеспечивать безопасность и комфорт для ваших товарищей по выживанию, исследовать остров в поисках ответов на загадочные события, произошедшие здесь.


Игра обещает захватывающий игровой опыт, где каждое ваше решение может повлиять на исход событий. Выживание на острове и раскрытие его тайн станут вашими главными задачами в LOST in Blue 2: Fate's Island.


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Информация о модах

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Скачать LOST in Blue 2: Fate's Island 1.65.3 (Ссылка 2)

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