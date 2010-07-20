Описание

Dragon Reborn приглашает вас в захватывающий мир военных стратегий, где смерть короля оставила трон без правителя. Выращивайте своего могущественного дракона, создавайте армию и отправляйтесь в квесты, чтобы завоевать корону. Заключайте союзы с друзьями, укрепляйте свою империю и готовьтесь к эпическим сражениям за власть.





Dragon Reborn — это игра для королей, запутавшихся в интригах и войне. Исследуйте фэнтезийный мир, стройте свою стратегию и станьте лидером, который сможет объединить королевство. Сможете ли вы доказать свою силу и заслужить место на троне? Испытайте себя в этой бесплатной онлайн-стратегии!