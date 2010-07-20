Версия:
20.7.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Puzala
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331
Описание
Dragon Reborn приглашает вас в захватывающий мир военных стратегий, где смерть короля оставила трон без правителя. Выращивайте своего могущественного дракона, создавайте армию и отправляйтесь в квесты, чтобы завоевать корону. Заключайте союзы с друзьями, укрепляйте свою империю и готовьтесь к эпическим сражениям за власть.
Dragon Reborn — это игра для королей, запутавшихся в интригах и войне. Исследуйте фэнтезийный мир, стройте свою стратегию и станьте лидером, который сможет объединить королевство. Сможете ли вы доказать свою силу и заслужить место на троне? Испытайте себя в этой бесплатной онлайн-стратегии!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
Показать полностью
Скачать Dragon Reborn (Мод меню) v20.7.10 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer