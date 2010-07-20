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Dragon Reborn (Мод меню)

Dragon Reborn (Мод меню) 20.7.10

Постройте империю и сражайтесь за трон в мире драконов
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Версия:
20.7.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Puzala
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331
Скриншоты
Описание

Dragon Reborn приглашает вас в захватывающий мир военных стратегий, где смерть короля оставила трон без правителя. Выращивайте своего могущественного дракона, создавайте армию и отправляйтесь в квесты, чтобы завоевать корону. Заключайте союзы с друзьями, укрепляйте свою империю и готовьтесь к эпическим сражениям за власть.


Dragon Reborn — это игра для королей, запутавшихся в интригах и войне. Исследуйте фэнтезийный мир, стройте свою стратегию и станьте лидером, который сможет объединить королевство. Сможете ли вы доказать свою силу и заслужить место на троне? Испытайте себя в этой бесплатной онлайн-стратегии!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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