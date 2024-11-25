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Enmai Musou Towering (Мод меню)

Enmai Musou Towering (Мод меню) 4.1.71

Объедините мир с прекрасными военачальниками в Enmai Musou Towering
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Версия:
4.1.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SOCIALFRIENDS
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в удивительный мир стратегии и тактики, где легендарные генералы Трех Королевств воплощаются в образах прекрасных девушек. С более чем 50 очаровательными персонажами, каждая из которых обладает уникальными навыками, Enmai Musou Towering предлагает уникальный подход к жанру Tower Defense. Используйте свои командирские способности, чтобы защитить свои башни и уничтожить армии врагов, создавая непобедимые комбинации из разных типов войск.


Вам предстоит грамотно расставлять пехоту, стратегов, лучников и артиллерию, чтобы контролировать ход битвы. Разрабатывайте стратегии с учетом характеристик каждой башни, улучшайте своих героинь и адаптируйтесь к изменяющимся условиям боя. С глубоким геймплеем, красивой графикой и захватывающими сражениями, эта игра станет настоящей находкой для любителей тактических RPG.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Enmai Musou Towering (Мод меню) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

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