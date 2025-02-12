Go Go Samkok (Мод меню) 2.1.193
Погрузитесь в увлекательное путешествие сквозь времена и покорите мир юмора
Go Go Samkok – это дурацкая ролевая игра, полная смеха и безумного веселья, которая возвращает вас к истокам истинного игрового удовольствия. Начните своё приключение сегодня, получив 200 бесплатных бросков, эксклюзивные костюмы и Чжан Фэя в роли первого генерала. Здесь, в мире нелепых заданий и неожиданных поворотов, каждый клик открывает новые возможности для весёлых испытаний и ностальгического настроения.
Будучи путешественником во времени, вы случайно активировали таинственную систему, которая превратила простые действия – от рубки деревьев до изготовления булочек – в увлекательные испытания на сообразительность. Но теперь ставки значительно выше, и ваша новая миссия – покорить мир! Смело отправляйтесь в это безумное приключение, где каждая встреча, каждый выбор и каждая победа приближают вас к званию легендарного героя в этом сумасшедшем мире.
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- Множитель урона
- Множитель защиты
- Скорость
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