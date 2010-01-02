Описание

Исследуйте мир Marine Force: Heroes of War — захватывающей стратегии в реальном времени с захватывающим визуальным сюжетом, первоклассным игровым процессом и уникальным сочетанием тактического боя, исследования и управления ресурсами. Приведите свои войска к победе в напряженных битвах с могущественными врагами, обладающими уникальными способностями, продвигая при этом свои стратегические планы с помощью могущественных героев.





Получите контроль над армией отважных воинов и найдите могущественных союзников, чтобы победить своих врагов. Раскройте их зловещие планы и убедитесь, что справедливость восторжествует. Выигрывайте сражения, чтобы получить ресурсы, чтобы улучшить свою армию и стать более могущественным. Создайте непобедимую силу, которая может спасти мир.