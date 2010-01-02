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Marine Force: Heroes of War (мод, Много денег)

Marine Force: Heroes of War (мод, Много денег) 2.0.1

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Версия:
2.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Neon Play
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 072
Скриншоты
Описание

Исследуйте мир Marine Force: Heroes of War — захватывающей стратегии в реальном времени с захватывающим визуальным сюжетом, первоклассным игровым процессом и уникальным сочетанием тактического боя, исследования и управления ресурсами. Приведите свои войска к победе в напряженных битвах с могущественными врагами, обладающими уникальными способностями, продвигая при этом свои стратегические планы с помощью могущественных героев.


Получите контроль над армией отважных воинов и найдите могущественных союзников, чтобы победить своих врагов. Раскройте их зловещие планы и убедитесь, что справедливость восторжествует. Выигрывайте сражения, чтобы получить ресурсы, чтобы улучшить свою армию и стать более могущественным. Создайте непобедимую силу, которая может спасти мир.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество звезд
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 Теги темы: Много денег

Скачать Marine Force: Heroes of War (мод, Много денег) v2.0.1 MOD APK

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Скачать Marine Force: Heroes of War (мод, Много денег) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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