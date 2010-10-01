Многие люди слышали о мафии и знают, что это печально известная и опасная преступная организация. Внутренняя работа этой преступной организации известна только ее участникам. Остальным миром манипулирует эта растущая организация. Вам не хотелось бы сражаться с этой преступной организацией в реальном мире, но в Mafia City вы можете присоединиться к бандам и сражаться с ними.





Если вы играли в видеоигру State of Survival, вам довольно легко понять игровой процесс Mafia City. В начале игры вы получите специальное руководство для понимания базовой механики и игрового процесса. С самого начала будет предоставлена база для роста организации. Вы должны выполнить первоначальные миссии и цели, чтобы создать сильную организацию. На заработанные деньги стройте и улучшайте свои постройки.