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Mafia City (Мод Меню)

Mafia City (Мод Меню) 1.7.297

Сражайтесь с печально известной преступной организацией
7
3
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Phantix Games
Версия:
1.7.297
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 127 Мб
id приложения:
com.yottagames.mafiawar
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
2 988

Многие люди слышали о мафии и знают, что это печально известная и опасная преступная организация. Внутренняя работа этой преступной организации известна только ее участникам. Остальным миром манипулирует эта растущая организация. Вам не хотелось бы сражаться с этой преступной организацией в реальном мире, но в Mafia City вы можете присоединиться к бандам и сражаться с ними.


Если вы играли в видеоигру State of Survival, вам довольно легко понять игровой процесс Mafia City. В начале игры вы получите специальное руководство для понимания базовой механики и игрового процесса. С самого начала будет предоставлена база для роста организации. Вы должны выполнить первоначальные миссии и цели, чтобы создать сильную организацию. На заработанные деньги стройте и улучшайте свои постройки.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Mafia City (Мод Меню) 1.7.297 взлом

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Скачать Mafia City (Мод Меню)
127 Мб
Ссылка 2
127 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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