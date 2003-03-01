Описание

В Zombie Warfare: The Death Path вы окажетесь в постапокалиптическом мире, где зомби-вирус быстро распространился, превращая людей в жутких существ, похожих на тех, кто их атакует. Существа, появившиеся из ниоткуда в конце 90-х, наводнили города и принесли с собой разрушение и хаос. Главная угроза — это зомби, которые не только нападают на людей, но и быстро превращают их в подобных себе. Единственная слабость этих существ — вода, которая помогает замедлить их агрессию.





В игре вам предстоит собрать команду выживших, обучить и улучшить своих солдат, чтобы сражаться с ордами зомби, используя стратегии и тактические маневры. Вам нужно будет принимать трудные решения, укреплять свои обороны и использовать все доступные ресурсы для выживания. В процессе игры вы раскроете тайны происхождения этого кошмара и попробуете вернуть хоть какую-то надежду на восстановление порядка. Сможете ли вы пройти через все испытания и раскрыть секреты, стоящие за этим зомби-апокалипсисом?