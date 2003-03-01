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Zombie Warfare: по вселенной (Мод Меню)

Zombie Warfare: по вселенной (Мод Меню) 1.1.78

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Версия:
1.1.78
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Higame Global Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
708
Скриншоты
Описание

В Zombie Warfare: The Death Path вы окажетесь в постапокалиптическом мире, где зомби-вирус быстро распространился, превращая людей в жутких существ, похожих на тех, кто их атакует. Существа, появившиеся из ниоткуда в конце 90-х, наводнили города и принесли с собой разрушение и хаос. Главная угроза — это зомби, которые не только нападают на людей, но и быстро превращают их в подобных себе. Единственная слабость этих существ — вода, которая помогает замедлить их агрессию.


В игре вам предстоит собрать команду выживших, обучить и улучшить своих солдат, чтобы сражаться с ордами зомби, используя стратегии и тактические маневры. Вам нужно будет принимать трудные решения, укреплять свои обороны и использовать все доступные ресурсы для выживания. В процессе игры вы раскроете тайны происхождения этого кошмара и попробуете вернуть хоть какую-то надежду на восстановление порядка. Сможете ли вы пройти через все испытания и раскрыть секреты, стоящие за этим зомби-апокалипсисом?


Информация о модах

Меню

Увеличенное количество драгоценных камней

Увеличено золото

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Zombie Warfare: по вселенной (Мод Меню) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

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