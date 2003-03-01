Описание

Rogue Slime — это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы пошаговой карточной игры, roguelite и управления ресурсами. Игра предлагает уникальный опыт с милыми, но устрашающими слаймами и потрясающей 3D-графикой. В каждом прохождении вы сталкиваетесь с различными врагами, создаваемыми процедурно, что делает каждую игру уникальной.





Используйте стратегию и улучшайте свою колоду, получая перки, которые сделают вас непобедимым. В процессе игры можно улучшать снаряжение в деревне слизней, чтобы быть готовым к новым вызовам и сражаться с врагами. Эта игра идеально подойдет для тех, кто любит прокачку персонажа и исследование разнообразных карт с уникальными противниками.