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Rogue Slime (Мод Меню)

Rogue Slime (Мод Меню) 0.3.2

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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Quest Seeker Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
188
Скриншоты
Описание

Rogue Slime — это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы пошаговой карточной игры, roguelite и управления ресурсами. Игра предлагает уникальный опыт с милыми, но устрашающими слаймами и потрясающей 3D-графикой. В каждом прохождении вы сталкиваетесь с различными врагами, создаваемыми процедурно, что делает каждую игру уникальной.


Используйте стратегию и улучшайте свою колоду, получая перки, которые сделают вас непобедимым. В процессе игры можно улучшать снаряжение в деревне слизней, чтобы быть готовым к новым вызовам и сражаться с врагами. Эта игра идеально подойдет для тех, кто любит прокачку персонажа и исследование разнообразных карт с уникальными противниками.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель щита

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Rogue Slime (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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