Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Quest Seeker Games
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
188
Описание
Rogue Slime — это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы пошаговой карточной игры, roguelite и управления ресурсами. Игра предлагает уникальный опыт с милыми, но устрашающими слаймами и потрясающей 3D-графикой. В каждом прохождении вы сталкиваетесь с различными врагами, создаваемыми процедурно, что делает каждую игру уникальной.
Используйте стратегию и улучшайте свою колоду, получая перки, которые сделают вас непобедимым. В процессе игры можно улучшать снаряжение в деревне слизней, чтобы быть готовым к новым вызовам и сражаться с врагами. Эта игра идеально подойдет для тех, кто любит прокачку персонажа и исследование разнообразных карт с уникальными противниками.
Информация о модах
Меню модов
Множитель урона
Множитель щита
Режим Бога
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