Doomsday: Last Survivors (Мод, Без рекламы) 1.39.2
Сражайтесь за выживание и спасите человечество в мире зомби-апокалипсиса
Версия:
1.39.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GAMFIV COMPANY LIMITED
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
439
Описание
Doomsday: Last Survivors — это стратегическая игра на выживание, в которой зомби захватили мир, а немногие оставшиеся люди борются за своё будущее. Вас ждут онлайн-битвы, многопользовательский режим и стратегические сражения в реальном времени.
В роли командира вам предстоит строить убежища, исследовать опасные территории и сражаться с ордами зомби, а также конкурирующими группировками. Управляйте ресурсами, принимайте тактические решения и объединяйтесь с другими игроками, чтобы создать последний оплот человечества. Если вам по душе зомби-апокалипсис, выживание и стратегии, эта игра станет вашим испытанием на прочность!
Информация о модах
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