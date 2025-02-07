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Doomsday: Last Survivors (Мод, Без рекламы)

Doomsday: Last Survivors (Мод, Без рекламы) 1.39.2

Сражайтесь за выживание и спасите человечество в мире зомби-апокалипсиса
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Версия:
1.39.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GAMFIV COMPANY LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
439
Скриншоты
Описание

Doomsday: Last Survivors — это стратегическая игра на выживание, в которой зомби захватили мир, а немногие оставшиеся люди борются за своё будущее. Вас ждут онлайн-битвы, многопользовательский режим и стратегические сражения в реальном времени.


В роли командира вам предстоит строить убежища, исследовать опасные территории и сражаться с ордами зомби, а также конкурирующими группировками. Управляйте ресурсами, принимайте тактические решения и объединяйтесь с другими игроками, чтобы создать последний оплот человечества. Если вам по душе зомби-апокалипсис, выживание и стратегии, эта игра станет вашим испытанием на прочность!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Doomsday: Last Survivors (Мод, Без рекламы) v1.39.2 MOD APK

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Скачать Doomsday: Last Survivors (Мод, Без рекламы) 2.3 Гб Ссылка 2 2.3 Гб
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