Описание

Doomsday: Last Survivors — это стратегическая игра на выживание, в которой зомби захватили мир, а немногие оставшиеся люди борются за своё будущее. Вас ждут онлайн-битвы, многопользовательский режим и стратегические сражения в реальном времени.





В роли командира вам предстоит строить убежища, исследовать опасные территории и сражаться с ордами зомби, а также конкурирующими группировками. Управляйте ресурсами, принимайте тактические решения и объединяйтесь с другими игроками, чтобы создать последний оплот человечества. Если вам по душе зомби-апокалипсис, выживание и стратегии, эта игра станет вашим испытанием на прочность!