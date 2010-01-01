Stickman Go! Offline RPG Games (мод меню) 1.0.10
Эпические приключения с героями-стикменами в увлекательной RPG
Версия:
1.0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pusilung
Обновлено:
Сегодня, 19:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Описание
Stickman Go! Offline RPG Games подарит вам незабываемые эмоции от захватывающих приключений в эпическом мире. Эта игра сочетает в себе Idle RPG экшен с простым и увлекательным геймплеем, позволяя вашим героям-стикменам автоматически сражаться, собирать добычу и развиваться, даже когда вы не в игре.
Собирайте могущественных героев с уникальными навыками, улучшайте их характеристики, открывайте новые способности и экипируйте мощным снаряжением. Отправляйтесь в опасные подземелья, где вас ждут сложные испытания, грозные враги и щедрые награды. Благодаря автономному прогрессу и легкости освоения, Stickman Go! станет идеальным выбором как для казуальных игроков, так и для фанатов ролевых игр. Начните свое приключение уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
- Валюта никогда не падает
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