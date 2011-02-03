Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PLINK DEV
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
В Block Girl Puzzle вас ждет очаровательная героиня, которая с каждым уровнем сталкивается с все более сложными головоломками. Перемещайте разноцветные блоки, прокладывайте новые пути и решайте уникальные задачи, созданные вручную на сотнях уровней. Каждый уровень предлагает оригинальное испытание, которое легко освоить, но сложно побороть до конца.
Погрузитесь в атмосферу творчества и интеллектуального вызова, где ваше внимание к деталям и логическое мышление становятся ключами к успеху. Наслаждайтесь динамичным игровым процессом, который не только развлекает, но и тренирует мозг, даря вам радость от каждого преодоленного препятствия и продуманного хода.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Block Girl Puzzle v1.0.1 MOD APK
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer