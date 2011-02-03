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Block Girl Puzzle

Block Girl Puzzle 1.0.1

Погрузитесь в мир увлекательных блоков и логических испытаний
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PLINK DEV
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Block Girl Puzzle вас ждет очаровательная героиня, которая с каждым уровнем сталкивается с все более сложными головоломками. Перемещайте разноцветные блоки, прокладывайте новые пути и решайте уникальные задачи, созданные вручную на сотнях уровней. Каждый уровень предлагает оригинальное испытание, которое легко освоить, но сложно побороть до конца.


Погрузитесь в атмосферу творчества и интеллектуального вызова, где ваше внимание к деталям и логическое мышление становятся ключами к успеху. Наслаждайтесь динамичным игровым процессом, который не только развлекает, но и тренирует мозг, даря вам радость от каждого преодоленного препятствия и продуманного хода.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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