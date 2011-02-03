Описание

В Logic Blocks вас ждет красочный и сложный мир головоломок, где стратегия и досуг объединяются в увлекательном интеллектуальном путешествии. Станьте настоящим мастером блоков, используя умные движения и точное сопоставление, чтобы открывать один уровень за другим. Каждая задача становится уникальным испытанием для вашего ума, где необходимо внимательно планировать порядок перемещения блоков.





В этой игре вам предстоит собрать все блоки одного цвета, ведь можно объединять только одинаковые элементы. Logic Blocks проверяет вашу концентрацию и внимание к деталям, превращая каждое движение в настоящее интеллектуальное приключение. Откройте для себя бесконечное развлечение и получите удовольствие от ярких визуальных эффектов, которые делают каждый уровень неповторимым!