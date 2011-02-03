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Logic Blocks

Logic Blocks 1.0.05

Погрузитесь в мир ярких интеллектуальных вызовов
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Версия:
1.0.05
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KaOutar GiGi
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Logic Blocks вас ждет красочный и сложный мир головоломок, где стратегия и досуг объединяются в увлекательном интеллектуальном путешествии. Станьте настоящим мастером блоков, используя умные движения и точное сопоставление, чтобы открывать один уровень за другим. Каждая задача становится уникальным испытанием для вашего ума, где необходимо внимательно планировать порядок перемещения блоков.


В этой игре вам предстоит собрать все блоки одного цвета, ведь можно объединять только одинаковые элементы. Logic Blocks проверяет вашу концентрацию и внимание к деталям, превращая каждое движение в настоящее интеллектуальное приключение. Откройте для себя бесконечное развлечение и получите удовольствие от ярких визуальных эффектов, которые делают каждый уровень неповторимым!


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Logic Blocks v1.0.05 MOD APK

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