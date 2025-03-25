Описание

Добро пожаловать в Merge Prison - захватывающее приключение в мире тюремных камер и интригующих головоломок! В этой уникальной игре вы окажетесь в самой сердцевине тюремной жизни, где каждый момент наполнен напряжением и возможностями.





Ваша задача - использовать свой ум и ловкость, чтобы создать инструменты для побега из тюремной камеры. Как только вы успешно освободитесь, вас ждут различные тюремные сцены, каждая из которых наполнена испытаниями и загадками, которые нужно решить, чтобы продвигаться дальше.





Merge Prison предлагает вам уникальный геймплей, основанный на слиянии предметов и решении головоломок. Используйте свои навыки управления ресурсами и стратегического мышления, чтобы объединять предметы, создавать новые инструменты и преодолевать все препятствия на пути к свободе.