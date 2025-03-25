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Merge Prison (Полная версия)

Merge Prison 1.147.1931

Оригинал
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Версия:
1.147.1931
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Star Ring Game Limited
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
460
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Merge Prison - захватывающее приключение в мире тюремных камер и интригующих головоломок! В этой уникальной игре вы окажетесь в самой сердцевине тюремной жизни, где каждый момент наполнен напряжением и возможностями.


Ваша задача - использовать свой ум и ловкость, чтобы создать инструменты для побега из тюремной камеры. Как только вы успешно освободитесь, вас ждут различные тюремные сцены, каждая из которых наполнена испытаниями и загадками, которые нужно решить, чтобы продвигаться дальше.


Merge Prison предлагает вам уникальный геймплей, основанный на слиянии предметов и решении головоломок. Используйте свои навыки управления ресурсами и стратегического мышления, чтобы объединять предметы, создавать новые инструменты и преодолевать все препятствия на пути к свободе.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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