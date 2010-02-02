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Cyberdeck: RPG Card Battle (Мод меню)

Cyberdeck: RPG Card Battle 0.0.1

Мод менюРежим бога

Неон-Сити горит, а твоя колода — последнее, что стоит между хаосом и порядком
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Games Extras
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Cyberdeck: RPG Card Battle — это карточная RPG в мире киберпанка, где каждый ход — это взлом, атака или стратегический манёвр. Собери отряд героев с уникальными навыками, прокачивай карты, комбинируй способности и сражайся за будущее города, погружённого в тьму корпораций и цифровых угроз.


Каждая битва в Cyberdeck — это микс тактики, импровизации и визуального драйва. Состав колоды решает всё: от выживания на улицах до победы над главными боссами. Стильная графика, кибер-тематика, мощные эффекты и напряжённый темп делают каждое сражение настоящим цифровым вызовом. Защити город. Обнови себя. Стань легендой подполья.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Бесплатная покупка в приложении (одна покупка дает вам только 100 алмазов)
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Cyberdeck: RPG Card Battle (Мод меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Cyberdeck: RPG Card Battle (Мод меню) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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