Описание

Cyberdeck: RPG Card Battle — это карточная RPG в мире киберпанка, где каждый ход — это взлом, атака или стратегический манёвр. Собери отряд героев с уникальными навыками, прокачивай карты, комбинируй способности и сражайся за будущее города, погружённого в тьму корпораций и цифровых угроз.





Каждая битва в Cyberdeck — это микс тактики, импровизации и визуального драйва. Состав колоды решает всё: от выживания на улицах до победы над главными боссами. Стильная графика, кибер-тематика, мощные эффекты и напряжённый темп делают каждое сражение настоящим цифровым вызовом. Защити город. Обнови себя. Стань легендой подполья.