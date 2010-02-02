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Tiles Survive! (Мод меню)

Tiles Survive! 2.2.750

Мод меню

Одна клетка — это начало. Целое поселение — твой путь к выживанию
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Версия:
2.2.750
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FunPlus International AG
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 552 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Tiles Survive! — это приключенческая стратегия выживания, где ты шаг за шагом расширяешь своё влияние в опасном и полном сюрпризов мире. Вместе с группой выживших тебе предстоит исследовать неизведанные земли, добывать ресурсы, строить убежище и обороняться от природных угроз. Каждый тайл — это возможность, каждый ход — решение, от которого зависит судьба всей команды.


Умело распределяй ресурсы, открывай новые технологии, строй мастерские, фермы и дома, обеспечивай выживших едой, теплом и безопасностью. По мере роста поселения увеличивается и сложность — тебе придётся адаптироваться, принимать трудные решения и решать, чем жертвовать ради общего будущего. Tiles Survive! предлагает уникальный микс из пошаговой стратегии, градостроительства и выживания в стиле "клетка за клеткой". Если хочешь выстроить крепость посреди хаоса и повести за собой других — это твой шанс. Главное — не теряй ни одной клетки.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tiles Survive! (Мод меню) v2.2.750 MOD APK

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Скачать Tiles Survive! (Мод меню) 552 Мб Ссылка 2 552 Мб
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