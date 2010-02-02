Описание

Tiles Survive! — это приключенческая стратегия выживания, где ты шаг за шагом расширяешь своё влияние в опасном и полном сюрпризов мире. Вместе с группой выживших тебе предстоит исследовать неизведанные земли, добывать ресурсы, строить убежище и обороняться от природных угроз. Каждый тайл — это возможность, каждый ход — решение, от которого зависит судьба всей команды.





Умело распределяй ресурсы, открывай новые технологии, строй мастерские, фермы и дома, обеспечивай выживших едой, теплом и безопасностью. По мере роста поселения увеличивается и сложность — тебе придётся адаптироваться, принимать трудные решения и решать, чем жертвовать ради общего будущего. Tiles Survive! предлагает уникальный микс из пошаговой стратегии, градостроительства и выживания в стиле "клетка за клеткой". Если хочешь выстроить крепость посреди хаоса и повести за собой других — это твой шанс. Главное — не теряй ни одной клетки.