Описание

Станция Сайхате — это исследовательский хоррор-ADV с глубоким эмоциональным подтекстом, где границы между страхом, виной и привязанностью стираются. Проспав последний поезд, Акинаши Хару — уставший и неуверенный в себе офисный работник — оказывается в таинственном месте, полном сверхъестественных угроз. Неожиданно рядом с ним появляется Шион, его бывший друг, с которым давно оборвалась связь.





Теперь, оказавшись в ловушке странного, жуткого мира, они вынуждены снова опереться друг на друга. И чем дальше они идут, тем сильнее всплывают старые чувства, обиды и эмоциональная зависимость. Станция Сайхате — это не просто хоррор, а история двух людей, чья связь держится на грани дружбы, боли и чего-то более мрачного. Сможешь ли ты выбраться — и если да, то с кем?