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Станция Сайхате (Мод, Unlocked)

Станция Сайхате 1.0.1

Unlocked

Когда ты застрял между реальностью и кошмаром, самое страшное — остаться наедине с собой
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Realize Factory
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Станция Сайхате — это исследовательский хоррор-ADV с глубоким эмоциональным подтекстом, где границы между страхом, виной и привязанностью стираются. Проспав последний поезд, Акинаши Хару — уставший и неуверенный в себе офисный работник — оказывается в таинственном месте, полном сверхъестественных угроз. Неожиданно рядом с ним появляется Шион, его бывший друг, с которым давно оборвалась связь.


Теперь, оказавшись в ловушке странного, жуткого мира, они вынуждены снова опереться друг на друга. И чем дальше они идут, тем сильнее всплывают старые чувства, обиды и эмоциональная зависимость. Станция Сайхате — это не просто хоррор, а история двух людей, чья связь держится на грани дружбы, боли и чего-то более мрачного. Сможешь ли ты выбраться — и если да, то с кем?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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