Описание

Forge of Empires — это захватывающая стратегия, которая позволяет вам взять под свой контроль город и привести его к величию, став лидером растущего королевства. Управляйте своим городом сквозь века, начиная с древних времен и продвигаясь к современности, исследуя новые технологии и развивая свою империю.





Расширяйте границы своего королевства, сражаясь с другими игроками, и докажите, что вы не только мудрый правитель, но и успешный военачальник. Создайте свою эпическую историю, принимая стратегические решения и выстраивая мощную империю, которая останется в веках.