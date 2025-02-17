Версия:
1.302.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InnoGames GmbH
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 381 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
519
Описание
Forge of Empires — это захватывающая стратегия, которая позволяет вам взять под свой контроль город и привести его к величию, став лидером растущего королевства. Управляйте своим городом сквозь века, начиная с древних времен и продвигаясь к современности, исследуя новые технологии и развивая свою империю.
Расширяйте границы своего королевства, сражаясь с другими игроками, и докажите, что вы не только мудрый правитель, но и успешный военачальник. Создайте свою эпическую историю, принимая стратегические решения и выстраивая мощную империю, которая останется в веках.
Информация о модах
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