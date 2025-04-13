Thomas & Friends™: Let's Roll 5.1.1
Паровозики, рельсы и фантазия без границ — мир, где всё движется по вашему плану
Thomas & Friends: Let's Roll — это добрый и яркий мир, в котором дети становятся настоящими машинистами любимых персонажей. Здесь всё на ладони: Томас, Перси, Джеймс и другие друзья ждут, когда маленькие инженеры поведут их по рельсам, построенным своими руками. Ребёнок не просто наблюдает — он создаёт: выбирает маршруты, соединяет пути, запускает поезда, а в процессе развивается логика, моторика и фантазия. Всё интуитивно, безопасно и красиво оформлено — прямо как ожившая игрушечная железная дорога.
Thomas & Friends: Let's Roll продумана специально для малышей от 2 до 6 лет — интерфейс простой, графика мягкая и дружелюбная, а звук наполнен уютом. Здесь нет давления, баллов или спешки — только спокойное исследование и радость от взаимодействия. Ребёнок может строить, переделывать, экспериментировать с маршрутами и радоваться каждому "чух-чух", будто управляет своим настоящим паровозиком. Это не просто игра, это первый шаг в самостоятельное творчество, упакованный в атмосферу любимого мультфильма.
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