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Thomas & Friends™: Let's Roll (Мод, Без рекламы)

Thomas & Friends™: Let's Roll 5.1.1

Без рекламы

Паровозики, рельсы и фантазия без границ — мир, где всё движется по вашему плану
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Версия:
5.1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
StoryToys
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 308 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Thomas & Friends: Let's Roll — это добрый и яркий мир, в котором дети становятся настоящими машинистами любимых персонажей. Здесь всё на ладони: Томас, Перси, Джеймс и другие друзья ждут, когда маленькие инженеры поведут их по рельсам, построенным своими руками. Ребёнок не просто наблюдает — он создаёт: выбирает маршруты, соединяет пути, запускает поезда, а в процессе развивается логика, моторика и фантазия. Всё интуитивно, безопасно и красиво оформлено — прямо как ожившая игрушечная железная дорога.


Thomas & Friends: Let's Roll продумана специально для малышей от 2 до 6 лет — интерфейс простой, графика мягкая и дружелюбная, а звук наполнен уютом. Здесь нет давления, баллов или спешки — только спокойное исследование и радость от взаимодействия. Ребёнок может строить, переделывать, экспериментировать с маршрутами и радоваться каждому "чух-чух", будто управляет своим настоящим паровозиком. Это не просто игра, это первый шаг в самостоятельное творчество, упакованный в атмосферу любимого мультфильма.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Thomas & Friends™: Let's Roll (Мод, Без рекламы) v5.1.1 MOD APK

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Скачать Thomas & Friends™: Let's Roll (Мод, Без рекламы) 308 Мб Ссылка 2 308 Мб

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