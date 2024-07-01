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LevelUp RPG 2D (Мод меню)

LevelUp RPG 2D (Мод меню) 3.5.0

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Версия:
3.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
YohiyukiNakashima
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 086

LevelUp RPG 2D (Мод меню) - Игрок возьмет на себя роль охотника на монстров, которому поручено уничтожить этих причудливых существ с помощью своего оружия. Когда у игрока есть эта способность, поддержание мира на нескольких островах становится намного проще. Каждый день вашей жизни будет наполнен захватывающими спичками.


Основная цель этой игры состоит в том, чтобы продвигаться по уровням. Каждый раз, когда игрок получает уровень, он получает значительно больше возможностей. Дальнейший прогресс возможен исключительно за счет устранения препятствий, например, существ. Случайные противники будут появляться и атаковать вас на протяжении всей игры. Но силы их будет мало, и вы легко сможете их устранить. С другой стороны, со временем они станут сильнее. Они будут быстрее, мощнее и стабильнее. Игроки должны немедленно укрепить свои тела для битвы.



Скриншоты

Информация о модах

1. Режим бога

2. 1 удар

3. Увеличение скорости передвижения

4. Высокое вознаграждение в виде опыта

5. Меню модов

 Теги темы: Мод меню

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