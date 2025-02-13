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Adventure of White Chord (Мод Меню)

Adventure of White Chord (Мод Меню) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gaminpower
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 426 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
181
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Adventure of White Chord — уникальную мобильную игру в стиле аниме, погружающую в волшебный мир, где музыка и магия переплетаются с захватывающими сражениями. Вдохновленная классическими оперными произведениями, игра позволяет вам собирать и развивать коллекцию красивых девушек, каждую из которых выведены из мира опер, чтобы сражаться с музыкальными кошмарами, угрожающими этому миру.


Игра использует механики RogueLike, что гарантирует, что каждое приключение будет уникальным. Вас ждут битвы в реальном времени, где вы сможете делать свободный выбор и наслаждаться динамичными сражениями без лишних сложностей. Поднимите уровень своих героинь, улучшайте их способности и отправляйтесь в эпическое путешествие, полное сюрпризов и острых ощущений!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Много урона, Мод меню

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