Описание

Добро пожаловать в Adventure of White Chord — уникальную мобильную игру в стиле аниме, погружающую в волшебный мир, где музыка и магия переплетаются с захватывающими сражениями. Вдохновленная классическими оперными произведениями, игра позволяет вам собирать и развивать коллекцию красивых девушек, каждую из которых выведены из мира опер, чтобы сражаться с музыкальными кошмарами, угрожающими этому миру.





Игра использует механики RogueLike, что гарантирует, что каждое приключение будет уникальным. Вас ждут битвы в реальном времени, где вы сможете делать свободный выбор и наслаждаться динамичными сражениями без лишних сложностей. Поднимите уровень своих героинь, улучшайте их способности и отправляйтесь в эпическое путешествие, полное сюрпризов и острых ощущений!