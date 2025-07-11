Woolly Boy and the Circus (Полная версия) v1.0.13
Волшебное приключение в загадочном цирке
Woolly Boy and the Circus — это захватывающая инди-головоломка в жанре приключений (AVG) от создателей «Rain City». Игроки отправляются в фантастический цирк «Большой Ананас», где им предстоит раскрыть его тайны и помочь Вулли Бою найти путь к свободе. На этом пути он встречает своего верного друга Кью-Кью, и вместе они будут решать сложные задачи и помогать обитателям цирка преодолевать трудности.
Используйте уникальные способности обоих персонажей, чтобы справляться с хитроумными головоломками и мини-играми, раскрывать секреты и преодолевать препятствия. Взаимодействуйте с колоритными персонажами цирка, собирайте предметы и разгадывайте загадки, чтобы узнать, что скрывается за кулисами этого волшебного места. Woolly Boy and the Circus предлагает увлекательный сюжет, красивую анимацию и множество испытаний для любителей интеллектуальных приключений!
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