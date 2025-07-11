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Woolly Boy and the Circus (Полная версия)

Woolly Boy and the Circus (Полная версия) v1.0.13

Волшебное приключение в загадочном цирке

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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 17:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
536
Описание

Woolly Boy and the Circus — это захватывающая инди-головоломка в жанре приключений (AVG) от создателей «Rain City». Игроки отправляются в фантастический цирк «Большой Ананас», где им предстоит раскрыть его тайны и помочь Вулли Бою найти путь к свободе. На этом пути он встречает своего верного друга Кью-Кью, и вместе они будут решать сложные задачи и помогать обитателям цирка преодолевать трудности.


Используйте уникальные способности обоих персонажей, чтобы справляться с хитроумными головоломками и мини-играми, раскрывать секреты и преодолевать препятствия. Взаимодействуйте с колоритными персонажами цирка, собирайте предметы и разгадывайте загадки, чтобы узнать, что скрывается за кулисами этого волшебного места. Woolly Boy and the Circus предлагает увлекательный сюжет, красивую анимацию и множество испытаний для любителей интеллектуальных приключений!


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Woolly Boy and the Circus
Version 1.0.0 Version TG 1.0.0
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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