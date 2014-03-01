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WINCH IT OUT (Полная версия)

WINCH IT OUT 1.0.1

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ARASLANIX
Категория:
Гонки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
175
Скриншоты
Описание

WINCH IT OUT — это хардкорный платформер, основанный на физике, который предлагает игрокам уникальный и сложный опыт. Забудьте о стандартных 2D-гонках — здесь вас ждут продуманные трассы, где каждое движение требует точности и мастерства. Игра предоставляет полную свободу действий благодаря механической коробке передач и специальным способностям автомобилей, таким как лебёдка, ускорение и рывок. Подготовьтесь к динамичному геймплею без рекламы и микротранзакций — только чистое погружение в игровой процесс.


Путешествуйте по разнообразным локациям — от пустынь и гор до густых лесов и тёмных подземелий. Каждая среда бросает уникальные физические вызовы, требующие продуманной стратегии и быстрой реакции. WINCH IT OUT — это испытание для самых терпеливых и умелых игроков, готовых покорять сложные трассы и доказывать своё мастерство на каждом повороте. Сможете ли вы преодолеть все препятствия и стать настоящим экспертом вождения в экстремальных условиях?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать WINCH IT OUT (Полная версия) 213 Мб Ссылка 2 213 Мб
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