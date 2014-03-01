Описание

Epic Heroes War — это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, которая сочетает в себе элементы онлайн-защиты с боковой прокруткой и ролевой игры. В этой игре вам предстоит собрать мощную армию, сражаться с вражескими полчищами и принимать участие в увлекательных квестах и битвах с другими игроками.





Игра предлагает уникальный выбор героев, каждый из которых обладает своими собственными навыками. В Epic Heroes War вы будете исследовать множество уровней кампании, принимать участие в онлайн PvP сражениях, проходить испытания и доминировать на карте рая и ада. Вас ждут местные боссы, война наций, мировые боссы, аукционы и захватывающие вечеринки с боссами. В режиме войны гильдий и арене вы сможете проверить свои стратегические навыки и бросить вызов другим игрокам в реальном времени в PvP 1VS1.