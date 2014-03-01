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EHW Premium & stick fight (Мод, Без рекламы)

EHW Premium & stick fight (Мод, Без рекламы) 1.30.374.1070

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Версия:
1.30.374.1070
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DIVMOB
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Epic Heroes War — это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, которая сочетает в себе элементы онлайн-защиты с боковой прокруткой и ролевой игры. В этой игре вам предстоит собрать мощную армию, сражаться с вражескими полчищами и принимать участие в увлекательных квестах и битвах с другими игроками.


Игра предлагает уникальный выбор героев, каждый из которых обладает своими собственными навыками. В Epic Heroes War вы будете исследовать множество уровней кампании, принимать участие в онлайн PvP сражениях, проходить испытания и доминировать на карте рая и ада. Вас ждут местные боссы, война наций, мировые боссы, аукционы и захватывающие вечеринки с боссами. В режиме войны гильдий и арене вы сможете проверить свои стратегические навыки и бросить вызов другим игрокам в реальном времени в PvP 1VS1.


Информация о модах

1. Платная игра бесплатно

2. Удалена реклама

3. Удалена проверка лицензии

4. Премиум-функции: Бесплатные самоцветы каждые 2 минуты | 2 героя на старте

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать EHW Premium & stick fight (Мод, Без рекламы) v1.30.374.1070 MOD APK

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Скачать EHW Premium & stick fight (Мод, Без рекламы) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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