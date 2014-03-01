Описание

Alpha: A Werewolf Romance Otome — это захватывающее мобильное приключение, где ваша история любви развивается по мере того, как вы погружаетесь в мир оборотней. В этой интерактивной игре вы станете главным героем, который будет выбирать свой путь в мире, полном страсти, тайн и сверхъестественного.





Ваши решения имеют вес и влияют на развитие отношений с другими персонажами, определяя, как будет развиваться история. Станете ли вы доверять своим инстинктам или следовать своему сердцу? Исследуйте романтические линии, сталкивайтесь с неожиданными поворотами судьбы и выберите свою собственную судьбу в эпической истории о любви и магии!