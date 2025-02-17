Описание

В Mage's Legacy вы окунетесь в великолепную атмосферу, где обычный волшебник благодаря своим магическим навыкам обретает способность повелевать могущественными зверями и бросает вызов свирепым монстрам. Исследуйте мрачные пещеры и темные цветочные леса, где спрятаны удивительные секреты и редкие предметы, необходимые для выполнения сложных миссий.





Чтобы сразиться с сильнейшим боссом, вам придется раздобыть три мистических камня и отточить свое мастерство, сочетая колдовство с тактикой. Каждый поединок приближает к разгадке величайших тайн и открывает путь к величию. Сумеете ли вы преодолеть все испытания и стать настоящим спасителем волшебного мира?