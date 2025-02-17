Mage's Legacy: RPG Pixel (Мод меню) 1.1.1
Откройте тайны древней магии и пройдите опасные испытания в сказочном мире
В Mage's Legacy вы окунетесь в великолепную атмосферу, где обычный волшебник благодаря своим магическим навыкам обретает способность повелевать могущественными зверями и бросает вызов свирепым монстрам. Исследуйте мрачные пещеры и темные цветочные леса, где спрятаны удивительные секреты и редкие предметы, необходимые для выполнения сложных миссий.
Чтобы сразиться с сильнейшим боссом, вам придется раздобыть три мистических камня и отточить свое мастерство, сочетая колдовство с тактикой. Каждый поединок приближает к разгадке величайших тайн и открывает путь к величию. Сумеете ли вы преодолеть все испытания и стать настоящим спасителем волшебного мира?
1. Неограниченные деньги (совершите покупку, чтобы увидеть отражение денег)
2. Неограниченная мана
3. Inject Stone
4. Режим бога
5. Множитель скорости 1x-5x
6. Множитель прыжка 1x-12x
7. Множитель урона 1x-1000x
8. Никакой рекламы
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