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Mage's Legacy: RPG Pixel (Мод меню)

Mage's Legacy: RPG Pixel (Мод меню) 1.1.1

Откройте тайны древней магии и пройдите опасные испытания в сказочном мире
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Verstudio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Mage's Legacy вы окунетесь в великолепную атмосферу, где обычный волшебник благодаря своим магическим навыкам обретает способность повелевать могущественными зверями и бросает вызов свирепым монстрам. Исследуйте мрачные пещеры и темные цветочные леса, где спрятаны удивительные секреты и редкие предметы, необходимые для выполнения сложных миссий.


Чтобы сразиться с сильнейшим боссом, вам придется раздобыть три мистических камня и отточить свое мастерство, сочетая колдовство с тактикой. Каждый поединок приближает к разгадке величайших тайн и открывает путь к величию. Сумеете ли вы преодолеть все испытания и стать настоящим спасителем волшебного мира?


Информация о модах

1. Неограниченные деньги (совершите покупку, чтобы увидеть отражение денег)

2. Неограниченная мана

3. Inject Stone

4. Режим бога

5. Множитель скорости 1x-5x

6. Множитель прыжка 1x-12x

7. Множитель урона 1x-1000x

8. Никакой рекламы

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Mage's Legacy: RPG Pixel (Мод меню) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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