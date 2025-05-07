игра утка гусь 3d 1.0.1
Симулятор злого гуся: устраивай беспорядки и веселись без правил
Angry Goose Simulator — это хаотичная и по-настоящему смешная песочница, где ты играешь за бешеного гуся с одной целью: устраивать розыгрыши и мешать людям жить спокойно. Прогоняй фермеров, воруй вещи, гогочи от души и наводи беспорядок в каждой локации. Это не просто утка — это природный катаклизм в перьях.
Разблокируй новые уровни и безумные способности, пробирайся на рынок, в школу, на стройку и даже в мэрию. Управление простое, а удовольствие — безграничное. Подойдёт для игры без интернета, отлично скрасит короткие перерывы. Если тебе нравятся нестандартные симуляторы с юмором, попробуй — и не захочешь останавливаться.
Полная версия
Скачать игра утка гусь 3d v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.