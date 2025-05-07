Описание

Angry Goose Simulator — это хаотичная и по-настоящему смешная песочница, где ты играешь за бешеного гуся с одной целью: устраивать розыгрыши и мешать людям жить спокойно. Прогоняй фермеров, воруй вещи, гогочи от души и наводи беспорядок в каждой локации. Это не просто утка — это природный катаклизм в перьях.





Разблокируй новые уровни и безумные способности, пробирайся на рынок, в школу, на стройку и даже в мэрию. Управление простое, а удовольствие — безграничное. Подойдёт для игры без интернета, отлично скрасит короткие перерывы. Если тебе нравятся нестандартные симуляторы с юмором, попробуй — и не захочешь останавливаться.