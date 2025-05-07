android-1.ru / Игры / Приключения / игра утка гусь 3d
игра утка гусь 3d

игра утка гусь 3d 1.0.1

Симулятор злого гуся: устраивай беспорядки и веселись без правил
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Global Wakaf
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Angry Goose Simulator — это хаотичная и по-настоящему смешная песочница, где ты играешь за бешеного гуся с одной целью: устраивать розыгрыши и мешать людям жить спокойно. Прогоняй фермеров, воруй вещи, гогочи от души и наводи беспорядок в каждой локации. Это не просто утка — это природный катаклизм в перьях.


Разблокируй новые уровни и безумные способности, пробирайся на рынок, в школу, на стройку и даже в мэрию. Управление простое, а удовольствие — безграничное. Подойдёт для игры без интернета, отлично скрасит короткие перерывы. Если тебе нравятся нестандартные симуляторы с юмором, попробуй — и не захочешь останавливаться.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать игра утка гусь 3d v1.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать игра утка гусь 3d 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Metal Ow War (Мод Меню)
Metal Ow War (Мод Меню)
Version: 3
SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов)
SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов)
Version: 1.1.0
Crystal Quest (Мод Меню)
Crystal Quest (Мод Меню)
Version: 0.1
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Version: 3
Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню)
Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.2.1
Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога)
Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога)
Version: 1.00.04
Repo Evil Treasure Mobile Game
Repo Evil Treasure Mobile Game
Version: 1.0.2
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.22

Отзывы о игра утка гусь 3d


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив