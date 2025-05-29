FPS Games: Shooting Games 2023 (Мод, Тупой враг) 4.4
FPS Games: Shooting Games 2023 - это захватывающий шутер от первого лица, который привлекает игроков со всего мира. Если вы цените игры с динамичным игровым процессом и возможностью исследований, то этот шутер точно стоит попробовать. В игре предоставляется широкий выбор оружия, позволяющий игрокам настраивать свой игровой стиль под свои предпочтения. От пистолетов до штурмовых винтовок и гранат - здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.
Одним из ключевых преимуществ FPS Games: Shooting Games 2023 является разнообразие доступного оружия и взрывчатых средств, которые позволяют игрокам создавать уникальные тактики и стратегии для преодоления вызовов игрового мира. Игра предлагает возможность настроить свой геймплей, подбирая подходящее оружие для конкретных ситуаций, что добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс.
FPS Games: Shooting Games 2023 обещает максимум азарта и веселья благодаря своему захватывающему игровому процессу и широкому выбору оружия. Эта игра приносит удовольствие как опытным геймерам, так и новичкам, предлагая непрерывное действие и возможность погрузиться в атмосферу напряженных сражений на поле боя.
Тупой враг
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.