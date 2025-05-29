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Russian Speed: Гонки по сети

Russian Speed: Гонки по сети 1.0.0

Вырезайся в поток, тюнингуй тачку и обгоняй соперников онлайн
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
REDAPP
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:42
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 404 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Russian Speed: Гонки по сети — это уличный гоночный симулятор с акцентом на мультиплеер. Каждые пять минут ты выезжаешь на трассу, влетаешь в поток, сбрасываешь лишний вес с машины и проверяешь, кто быстрее на светофоре или шоссе. У города нет чётких границ — можно гонять по районам, искать короткие пути и провоцировать других игроков на заезд.


Доступен тюнинг машин, от дисков и выхлопа до подвески и чипов. Гараж пополняется за победы, гонки приносят деньги и очки репутации. Есть свободная езда, спринты, дрифт-челленджи. Управление отзывчивое, погода и время суток меняются. Онлайн работает стабильно, без лагов. Если хочешь прокатиться по городу, как в старых аркадах, но с живыми соперниками — Russian Speed даёт полный доступ к педали в пол.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Russian Speed: Гонки по сети v1.0.0 MOD APK

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Скачать Russian Speed: Гонки по сети 404 Мб Ссылка 2 404 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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