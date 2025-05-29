Описание

Russian Speed: Гонки по сети — это уличный гоночный симулятор с акцентом на мультиплеер. Каждые пять минут ты выезжаешь на трассу, влетаешь в поток, сбрасываешь лишний вес с машины и проверяешь, кто быстрее на светофоре или шоссе. У города нет чётких границ — можно гонять по районам, искать короткие пути и провоцировать других игроков на заезд.





Доступен тюнинг машин, от дисков и выхлопа до подвески и чипов. Гараж пополняется за победы, гонки приносят деньги и очки репутации. Есть свободная езда, спринты, дрифт-челленджи. Управление отзывчивое, погода и время суток меняются. Онлайн работает стабильно, без лагов. Если хочешь прокатиться по городу, как в старых аркадах, но с живыми соперниками — Russian Speed даёт полный доступ к педали в пол.