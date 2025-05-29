Russian Speed: Гонки по сети 1.0.0
Вырезайся в поток, тюнингуй тачку и обгоняй соперников онлайн
Russian Speed: Гонки по сети — это уличный гоночный симулятор с акцентом на мультиплеер. Каждые пять минут ты выезжаешь на трассу, влетаешь в поток, сбрасываешь лишний вес с машины и проверяешь, кто быстрее на светофоре или шоссе. У города нет чётких границ — можно гонять по районам, искать короткие пути и провоцировать других игроков на заезд.
Доступен тюнинг машин, от дисков и выхлопа до подвески и чипов. Гараж пополняется за победы, гонки приносят деньги и очки репутации. Есть свободная езда, спринты, дрифт-челленджи. Управление отзывчивое, погода и время суток меняются. Онлайн работает стабильно, без лагов. Если хочешь прокатиться по городу, как в старых аркадах, но с живыми соперниками — Russian Speed даёт полный доступ к педали в пол.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.