Offroad League Online 1.0.4
Проверь свой внедорожник на прочность — 4 км² грязи, рельефа и соперников
Offroad League Online — это симулятор вождения внедорожников с графикой уровня консолей, в котором ты мчишься по грязи, скалам и рекам на карте в 4 км². Игровой процесс строится на балансе между аккуратным прохождением маршрутов, апгрейдом машины и соревнованиями с другими игроками. Каждые 5 минут — это борьба с рельефом, подбор оптимального маршрута и проверка подвески на прочность.
Создавай свой внедорожник с нуля, участвуй в заездах, преодолевай преграды и зарабатывай ресурсы. Ультрареалистичная физика делает каждую яму и подъем значимыми, а онлайн-состязания добавляют азарта. Offroad League Online не про скорость — это про технику, выносливость и точность. Проверь себя в условиях, где один неверный поворот — и ты застрял по уши в грязи. Сможешь ли ты пройти до конца?
Полная версия
Скачать Offroad League Online v1.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.