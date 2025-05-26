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Offroad League Online

Offroad League Online 1.0.4

Проверь свой внедорожник на прочность — 4 км² грязи, рельефа и соперников
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rooster Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Offroad League Online — это симулятор вождения внедорожников с графикой уровня консолей, в котором ты мчишься по грязи, скалам и рекам на карте в 4 км². Игровой процесс строится на балансе между аккуратным прохождением маршрутов, апгрейдом машины и соревнованиями с другими игроками. Каждые 5 минут — это борьба с рельефом, подбор оптимального маршрута и проверка подвески на прочность.


Создавай свой внедорожник с нуля, участвуй в заездах, преодолевай преграды и зарабатывай ресурсы. Ультрареалистичная физика делает каждую яму и подъем значимыми, а онлайн-состязания добавляют азарта. Offroad League Online не про скорость — это про технику, выносливость и точность. Проверь себя в условиях, где один неверный поворот — и ты застрял по уши в грязи. Сможешь ли ты пройти до конца?


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Offroad League Online 3.1 Гб Ссылка 2 3.1 Гб
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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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