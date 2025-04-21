android-1.ru / Игры / Гонки / Real Car Drift Racing Royale 2 (Мод, Бесплатные покупки)
Real Car Drift Racing Royale 2 (Мод, Бесплатные покупки)

Real Car Drift Racing Royale 2 50

Бесплатные покупки

Прокачай дрифт, разблокируй легенды и стань королём асфальта в онлайне и соло
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
50
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Tuning Mania
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Real Car Drift Racing Royale 2 — это аркадный автосимулятор с акцентом на дрифт и скоростные заезды. Каждые пять минут ты либо соревнуешься с другими игроками в мультиплеере, либо стараешься побить собственный рекорд в одиночном режиме. Управление отзывчивое, физика скольжения проработана, а легендарные автомобили открываются по мере роста твоего мастерства и очков. Город — твой трек, а повороты — твоя сцена.


Игра предлагает абсолютную свободу дрифта: сам выбираешь маршрут, стиль и машину. В онлайне можно бросать вызовы соперникам, а в оффлайне — оттачивать технику в собственном ритме. Разные режимы, кастомизация авто, понятная прогрессия и насыщенные трассы делают заезды захватывающими. Работает на большинстве устройств, требует интернет только для PvP. Готов ли ты оставить свой след на асфальте?


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Real Car Drift Racing Royale 2 (Мод, Бесплатные покупки) v50 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Real Car Drift Racing Royale 2 (Мод, Бесплатные покупки) 259 Мб Ссылка 2 259 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Monster Truck Rampage (Полная версия)
Monster Truck Rampage (Полная версия)
Version: 0.4.6
Highway Traffic: Car Idle
Highway Traffic: Car Idle
Version: 0.1.0
GRID™ Legends: Deluxe Edition (Мод, Unlocked)
GRID™ Legends: Deluxe Edition (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.4RC7
Car Simulator San Andreas (Мод, Много денег)
Car Simulator San Andreas (Мод, Много денег)
Version: 0.3
Drift Challenge - Realistic (Мод, Много денег)
Drift Challenge - Realistic (Мод, Много денег)
Version: 25.12.36
Rock Wheels
Rock Wheels
Version: 1.0
911 Driving Simulator (Мод, Много денег)
911 Driving Simulator (Мод, Много денег)
Version: 6.1
Tofu Run Remastered (Мод, Unlocked)
Tofu Run Remastered (Мод, Unlocked)
Version: 0.6

Отзывы о Real Car Drift Racing Royale 2 (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив