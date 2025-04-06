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Drift Challenge - Realistic (Мод, Много денег)

Drift Challenge - Realistic 25.12.36

Много денег

Пыль, скорость и дым от покрышек — здесь дрифт не стиль, а образ жизни
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Версия:
25.12.36
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
RAAD GAMES
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Drift Challenge – Realistic — это гоночный симулятор с уклоном в дрифт, где всё крутится вокруг идеального заноса. Игроков ждёт ровная трасса, уходящая в пустынные просторы, реалистичная физика управления и обширный автопарк, в котором найдётся машина под любой стиль. Здесь нет места случайностям — только точный контроль, реакция и понимание веса, тяги и сцепления.


Основная цель в Drift Challenge – Realistic — выполнять эффектные, выверенные по траектории дрифты, зарабатывать очки, прокачивать технику и открывать доступ к новым трассам и авто. Каждое улучшение даёт ощущение прогресса, каждая трасса бросает новый вызов. Это не просто гонка — это тренировочный полигон для тех, кто хочет чувствовать машину на пределе и получать кайф от идеального скольжения. Управляй с умом, дрифтуй красиво и стань королём трассы.


Информация о модах

Много денег

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Скачать Drift Challenge - Realistic (Мод, Много денег) v25.12.36 MOD APK

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Скачать Drift Challenge - Realistic (Мод, Много денег) 448 Мб Ссылка 2 448 Мб
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