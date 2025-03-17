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Smashy Drift Аркада (Мод Меню)

Smashy Drift Аркада (Мод Меню) 1.3

Добро пожаловать в Smashy Drift – бесконечный дрифт и ураганная скорость!
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Версия:
1.3
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
AKPublish pty ltd
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Приготовьтесь к настоящей гонке Smashy Drift Racing, где легендарные автомобили и невероятные трюки создают атмосферу дрифтапокалипсиса! Гоняйте по разнообразным локациям: от городских улиц и проселочных дорог до хайвеев и даже полей сражений. Испытайте адреналин на танке, жгите резину на горных треках, выполняйте волтапы и развороты на 360°.


Собирайте усилители, преодолевайте рекорды и превосходите результаты друзей в онлайн-лидербордах. Скачайте Smashy Drift прямо сейчас бесплатно и станьте настоящим королем дрифта!


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Smashy Drift Аркада (Мод Меню) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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