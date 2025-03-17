Описание

Приготовьтесь к настоящей гонке Smashy Drift Racing, где легендарные автомобили и невероятные трюки создают атмосферу дрифтапокалипсиса! Гоняйте по разнообразным локациям: от городских улиц и проселочных дорог до хайвеев и даже полей сражений. Испытайте адреналин на танке, жгите резину на горных треках, выполняйте волтапы и развороты на 360°.





Собирайте усилители, преодолевайте рекорды и превосходите результаты друзей в онлайн-лидербордах. Скачайте Smashy Drift прямо сейчас бесплатно и станьте настоящим королем дрифта!