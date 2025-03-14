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New Star GP (Мод, Бесплатные покупки)

New Star GP (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.12

Погрузитесь в атмосферу ретро-гонок и стратегических вызовов
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Версия:
1.0.12
Требования:
Android 9
Разработчик:
Five Aces Publishing Ltd.
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 416 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В NEW STAR GP каждое ваше решение имеет значение как на трассе, так и за её пределами. Управляйте собственной гоночной командой, развивайте технологическую базу, планируйте тактику гонок и сядьте за руль, чтобы мчаться к победе. Игра охватывает десятилетия эволюции автоспорта – от 1980-х до наших дней – и позволяет почувствовать дух культовых гонок прошлых лет, предлагая интуитивно понятный, но глубокий игровой процесс с привлекательной ретро-графикой.


Ретро-дизайн и драйвовый саундтрек переносят вас в атмосферу легендарных игр 1990-х, вызывая ностальгические воспоминания. Кроме динамичных заездов, в NEW STAR GP настоящие ценители автоспорта найдут тонкости управления, такие как выбор и износ шин, надежность компонентов, стратегию пит-стопа, динамические погодные условия и даже столкновения, которые могут перевернуть ход гонки. Каждая гонка – это вызов, где точное планирование и моментальные решения становятся ключом к завоеванию титула чемпиона.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать New Star GP (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.12 MOD APK

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Скачать New Star GP (Мод, Бесплатные покупки) 416 Мб Ссылка 2 416 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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