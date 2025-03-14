Описание

В NEW STAR GP каждое ваше решение имеет значение как на трассе, так и за её пределами. Управляйте собственной гоночной командой, развивайте технологическую базу, планируйте тактику гонок и сядьте за руль, чтобы мчаться к победе. Игра охватывает десятилетия эволюции автоспорта – от 1980-х до наших дней – и позволяет почувствовать дух культовых гонок прошлых лет, предлагая интуитивно понятный, но глубокий игровой процесс с привлекательной ретро-графикой.





Ретро-дизайн и драйвовый саундтрек переносят вас в атмосферу легендарных игр 1990-х, вызывая ностальгические воспоминания. Кроме динамичных заездов, в NEW STAR GP настоящие ценители автоспорта найдут тонкости управления, такие как выбор и износ шин, надежность компонентов, стратегию пит-стопа, динамические погодные условия и даже столкновения, которые могут перевернуть ход гонки. Каждая гонка – это вызов, где точное планирование и моментальные решения становятся ключом к завоеванию титула чемпиона.